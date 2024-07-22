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17:10, 22 июля 2024Моя страна

Россиянин получил в подарок от матери лотерейный билет и выиграл миллион

Житель Башкирии выиграл в лотерею миллион рублей

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Житель Башкирии получил в подарок от матери счастливый лотерейный билет. Об этом пишет KP.RU.

По словам россиянина, в лотереях он участвовал редко и иногда ему даже удавалось что-то выиграть. Однако такой крупный приз он получил впервые.

Отмечается, что мужчина выиграл миллион рублей. «Билет от мамы превзошел все ожидания», — подчеркнул он.

Россиянин уже придумал, на что потратит деньги. Житель Салавата владеет мини-отелем, поэтому некоторую сумму вложит в развитие бизнеса, а оставшиеся средства потратит на отдых.

Ранее двое жителей Новосибирской области выиграли в лотерею миллионы рублей.

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      Фариза Бацазова
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