Россиянин получил в подарок от матери лотерейный билет и выиграл миллион

Житель Башкирии выиграл в лотерею миллион рублей

Житель Башкирии получил в подарок от матери счастливый лотерейный билет. Об этом пишет KP.RU.

По словам россиянина, в лотереях он участвовал редко и иногда ему даже удавалось что-то выиграть. Однако такой крупный приз он получил впервые.

Отмечается, что мужчина выиграл миллион рублей. «Билет от мамы превзошел все ожидания», — подчеркнул он.

Россиянин уже придумал, на что потратит деньги. Житель Салавата владеет мини-отелем, поэтому некоторую сумму вложит в развитие бизнеса, а оставшиеся средства потратит на отдых.

Ранее двое жителей Новосибирской области выиграли в лотерею миллионы рублей.