Россиянин попытался сбить арестовывавшего его Lexus за долги пристава

В Челябинске мужчина чуть не сбил пристава, пытавшегося арестовать его Lexus

Житель Челябинска попытался сбить судебного пристава, который пришел арестовать его автомобиль за долги. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По данным канала, мужчина приобрел Lexus GS300 на средства, которые его жене подарил отец. После расставания он решил оставить иномарку себе, а бывшая супруга подала на него заявление в суд и попросила взыскать в ее пользу 430 тысяч рублей. Судья удовлетворил требования женщины, а Федеральная служба судебных приставов (ФССП), учитывая низкий размер заработной платы должника, приняла решение об аресте машины.

Когда судебные приставы приехали к парковочному месту с эвакуатором, мужчина сначала перекрыл собой дорогу, а затем сел за руль автомобиля и чуть не сбил одного из сотрудников ФССП. Сейчас его Lexus находится на штрафстоянке.

Ранее 38-летний наркодилер Тимур Муртазалиев сбил силовиков, перекрывших ему дорогу в Махачкале. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

