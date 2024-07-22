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08:28, 22 июля 2024Силовые структуры

Россиянин сжег заблокированных в квартире мать и бабушку

В Москве россиянин поджег квартиру с заблокированными матерью и бабушкой

Фото: Telegram-канал «Столичный СК»

В Москве задержали россиянина, подозреваемого в жестокой расправе над матерью и бабушкой. Об этом в понедельник, 22 марта, сообщает столичное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 22 июля злоумышленник, находясь в подъезде многоквартирного дома на Краснобогатырской улице, заблокировал и поджег дверь квартиры с родственниками. В результате поджог женщины получили не совместимые с жизнью повреждения. Подозреваемого задержали, как оказалось, мужчина страдает наркотической зависимостью.

Проводится комплекс следственных действий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего.

17 июля сообщалось, что в Иркутске россиянин сжег жену с двумя детьми и получил 24 года колонии

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      Владимир Седов
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