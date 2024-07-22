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10:11, 22 июля 2024Силовые структуры

Россиянин залил знакомого монтажной пеной в подвале и получил девять лет колонии

На Урале убившему знакомого и залившего его монтажной пеной мужчине дали 9 лет

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Екатеринбурге Октябрьский районный суд приговорил местного жителя к девяти годам лишения свободы за то, что он расправился со знакомым и залил его в подвале монтажной пеной. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Мужчина признан виновным по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Как установил суд, летом 2023 года осужденный и потерпевший поссорились, после чего фигурант не менее четырех раз ударил по голове оппонента. Из-за этого он упал. Затем злоумышленник схватил его за шею и сдавил. После этого он вышел из комнаты. Спустя некоторое время, подсудимый вернулся и увидел, что его знакомый встал. Мужчина снова напал на него и не менее четырех раз ударил по голове. Потерпевший снова упал на пол и ударился головой. Далее обвиняемый не менее четырех раз ударил его ногами по голове. В результате от полученных ударов мужчина не выжил. Затем фигурант перенес знакомого в подвал и залил его и люк, ведущий в подвальное помещение, монтажной пеной из баллона.

Ранее сообщалось, что под Воронежем, в Борисоглебске, 55-летний местный житель получил восемь лет лишения свободы за расправу над новой знакомой из-за оскорбления.

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      Анна Габай
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