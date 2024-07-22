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13:25, 22 июля 2024Силовые структуры

Россиянина приговорили к 13 годам за расправу над двумя девушками в 2000 году из-за долга

В Красноярском крае суд приговорил мужчину к 13 годам за убийство двух девушек

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

В Красноярском крае суд приговорил к 13 годам колонии строгого режима 42-летнего местного жителя, который в 2000 году расправился с двумя 16-летними девушками. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Мужчину признали виновным по статье 105 УК РФ. По версии следствия, 26 июня 2000 года две 16-летние девушки пришли в гараж к ныне осужденному, тогда еще 19-летнему мужчине, и потребовали вернуть долг в размере 800 рублей. Подсудимый делать это не захотел, поэтому взял кувалду и ударил ей несколько раз девушек по голове. После он сбросил тела в глубокую яму и скрылся. В тот же день в полицию обратилась мать одной из пострадавших, однако тогда на след преступника выйти не удалось.

Мужчину задержали 24 марта 2023 года. Во время допроса он признал вину и показал ту самую яму, где были вещи пострадавших и их останки.

Ранее в Череповце суд приговорил к 25 годам колонии особого режима 50-летнего местного жителя, который в 2005 году расправился с таксистом.

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      Варвара Митина
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