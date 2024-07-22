Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:35, 22 июля 2024Силовые структуры

Россиянина задержали по подозрению в совершенной 29 лет назад двойной расправе

В Москве полиция задержала мужчину за двойное убийство, совершенное 29 лет назад

Кадр: пресс-центр МВД России

В Москве полиция задержала местного жителя по подозрению в двойной расправе, совершенной 29 лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Суд уже арестовал подозреваемого. Ранее мужчина был судим.

В декабре 1995 года в подъезде жилого дома нашли женщину с колото-резаными ранами в области груди. Ее доставили в больницу, но спасти не смогли. В квартире на третьем этаже того же дома без признаков жизни был обнаружен ее сын. Следователи завели дело — его расследование приостановили в 1996 году, а недавно возобновили.

По версии следствия, осужденный был в гостях у пострадавшего, они вместе выпивали. В какой-то момент хозяин пообещал гостю подарить телевизор, однако насчет этого возразила мать потерпевшего, которая также была в квартире. В результате возник конфликт, в ходе которого задержанный ударил знакомого ножом в область сердца и сразу же лишил его жизни. Пенсионерка пыталась скрыться от нападавшего и выбежала в подъезд, но он догнал женщину и не менее пяти раз ударил ее ножом. После этого фигурант вернулся в квартиру, вынес оттуда телевизор, а потом расплатился им в такси.

Ранее в Красноярском крае суд приговорил к 13 годам колонии строгого режима 42-летнего местного жителя, который в 2000 году расправился с двумя 16-летними девушками.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Митина
      Обсудить
      Последние новости

      Две девушки погибли от сильнейших ожогов на хоррор-квесте в Махачкале. 18-летний аниматор «переборщил с бензином»

      В российской реке заметили полутораметрового крокодила

      На похоронах Фарион призвали русских убираться из Львова

      Путин подписал закон о социальных банковских вкладах

      В США назвали вероятного кандидата в вице-президенты

      Врач назвала способ избавиться от неприятного запаха пота

      Ивлеева погасила многомиллионный долг перед налоговой

      Следователи показали фото с места крушения вертолета Robinson в Якутии

      Исинбаевой отказали в получении статуса почетного члена МОК

      Ирина Шейк снялась в бикини на отдыхе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше