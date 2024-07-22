Россиянина задержали по подозрению в совершенной 29 лет назад двойной расправе

В Москве полиция задержала мужчину за двойное убийство, совершенное 29 лет назад

В Москве полиция задержала местного жителя по подозрению в двойной расправе, совершенной 29 лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Суд уже арестовал подозреваемого. Ранее мужчина был судим.

В декабре 1995 года в подъезде жилого дома нашли женщину с колото-резаными ранами в области груди. Ее доставили в больницу, но спасти не смогли. В квартире на третьем этаже того же дома без признаков жизни был обнаружен ее сын. Следователи завели дело — его расследование приостановили в 1996 году, а недавно возобновили.

По версии следствия, осужденный был в гостях у пострадавшего, они вместе выпивали. В какой-то момент хозяин пообещал гостю подарить телевизор, однако насчет этого возразила мать потерпевшего, которая также была в квартире. В результате возник конфликт, в ходе которого задержанный ударил знакомого ножом в область сердца и сразу же лишил его жизни. Пенсионерка пыталась скрыться от нападавшего и выбежала в подъезд, но он догнал женщину и не менее пяти раз ударил ее ножом. После этого фигурант вернулся в квартиру, вынес оттуда телевизор, а потом расплатился им в такси.

Ранее в Красноярском крае суд приговорил к 13 годам колонии строгого режима 42-летнего местного жителя, который в 2000 году расправился с двумя 16-летними девушками.

