Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:17, 22 июля 2024Россия

Россиянка рассказала о пытавшемся втайне получить выплаты отце во время похорон бойца СВО

В Шадринске отец бойца СВО во время похорон начал судиться с дочерью ради выплат

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В Шадринске Курганской области отец бойца специальной военной операции на Украине (СВО) во время похорон начал судиться с дочерью ради «гробовых» выплат. Сестра военнослужащего рассказала о пытавшемся втайне получить деньги отце изданию Ura.ru.

По словам россиянки, после срочной службы в армии брат стал жить с ней и ее мужем в арендованной квартире. Некоторое время ей фактически приходилось содержать его, пока тот искал работу. Позже мужчина совершил преступление и оказался в местах лишения свободы, после чего подписал контракт и отправился на СВО.

Военнослужащий получил ранение в Запорожской области в июле 2023 года, спасти его не удалось. Россиянка рассказала, что отец бросил семью, когда брату было девять лет, на похороны сына он не пришел, но быстро начал собирать справки для получения выплаты за не вернувшегося с фронта участника СВО.

Женщина подала в суд на отца. Собеседница издания утверждает, что тот никак не участвовал в жизни детей. «У нас не было своего жилья и нам приходилось жить в съемной комнате в общежитии, а затем у бабушки. Все это время отец не общался с нами, не поздравлял с днями рождения, не дарил подарков, не звал в гости и сам не приходил», — рассказала она.

При этом участник СВО пытался наладить общение с отцом, но тот якобы не пустил сына на порог, а в суде заявил, что общался с ним через бабушку и выплачивал алименты, добавила сестра военнослужащего. На данный момент суд приступил к опросу свидетелей, слушания продолжаются.

Ранее в Башкирии мать и отец участника СВО дошли до суда из-за «гробовых» выплат. Тогда суд согласился, что мужчина не может претендовать на получение денег, положенных родственникам военнослужащих, так как не принимал участия в воспитании сына.

Что думаешь? Оцени!
      Елена Торубарова
      Обсудить
      Последние новости

      Россия уничтожила пункт дислокации ВСУ в Харьковской области. Дроны навели на цель трехтонную бомбу

      Стало известно о наступлении российских военных на авдеевском направлении

      Стилистка назвала россиянкам подходящую женщинам любого возраста одежду

      Обвиняемого в мошенничестве экс-гендиректора «Автоматики» перевели под домашний арест

      Россиянка рассказала о пытавшемся втайне получить выплаты отце во время похорон бойца СВО

      Россиянам назвали условия покупки нового автомобиля

      Путин разрешил тратить материнский капитал на ИЖС

      Суд вынес решение по иску Киркорова к Успенской

      Появились кадры последствий удара ВСУ по Донецку

      В Казахстане раскрыли ячейку «Хизб ут-Тахрир»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше