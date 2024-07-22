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13:19, 22 июля 2024Ценности

Россиянкам назвали портящие внешность платья

Стилист Кириллова: платье-футляр и платье с оборками могут ухудшить внешность

Фото: Vladeep / Shutterstock / Fotodom

Стилистка Тамара Кириллова назвала россиянкам портящие внешность платья. Ее комментарий публикует «Москва 24».

По словам специалистки, ухудшить образ могут данные наряды с цветочным принтом, напоминающие бесформенные халаты. Кроме того, она внесла в список указанные предметы гардероба с оборками и воланами, которые искажают пропорции фигуры и добавляют ей объем.

Также эксперт посоветовала воздержаться от приобретения платья-футляра до колена. «Оно сделает весь образ несовременным. Особенно если у вещи много лишних деталей в виде прострочек, оборок и пуговиц», — отметила собеседница издания.

В мае стилистка и фэшн-блогерша Алена Гусева также перечислила россиянкам портящую внешность одежду.

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      Алина Гостева
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