Россиянкам назвали портящие внешность платья

Стилист Кириллова: платье-футляр и платье с оборками могут ухудшить внешность

Стилистка Тамара Кириллова назвала россиянкам портящие внешность платья. Ее комментарий публикует «Москва 24».

По словам специалистки, ухудшить образ могут данные наряды с цветочным принтом, напоминающие бесформенные халаты. Кроме того, она внесла в список указанные предметы гардероба с оборками и воланами, которые искажают пропорции фигуры и добавляют ей объем.

Также эксперт посоветовала воздержаться от приобретения платья-футляра до колена. «Оно сделает весь образ несовременным. Особенно если у вещи много лишних деталей в виде прострочек, оборок и пуговиц», — отметила собеседница издания.

В мае стилистка и фэшн-блогерша Алена Гусева также перечислила россиянкам портящую внешность одежду.