Российские следователи сообщили о расследовании новых преступлений ВСУ

Российские следователи начали расследование новых преступлений ВСУ

Российские следователи будут расследовать новые преступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в понедельник, 22 июля, в своем Telegram-канале сообщает Следственный комитет России (СКР).

По данным следствия, речь идет об обстреле ВСУ Горловски и поселка шахты имени Н.А. Изотова в Донецкой народной республике (ДНР), где три мирных жителя получили ранения не совместимые с жизнью, еще два человека, включая подростка, были ранены. Также дрон ВСУ атаковал легковой автомобиль, из-за чего пострадали трое гражданских, еще три человека были ранены в Шебекинской городском округе Белгородской области.

Следственный комитет России намерен установить все обстоятельства произошедшего и круг лиц, причастных к совершению преступлений.

В ночь на понедельник, 22 июля, ВСУ выпустили по территории России 75 беспилотников. Больше половины из перехваченных дронов средства противовоздушной обороны сбили в Ростовской области. Еще восемь перехватили над Кубанью, 17 — над акваториями Черного и Азовского морей. По одному беспилотнику сбили в Смоленской, Воронежской и Белгородской областях.