interia.pl: Российская армия уничтожила очередные образцы польской техники ВСУ

Российские войска уничтожили очередные образцы польской военной техники, переданной Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщает портал interia.pl.

По информации источника, в разных частях Украины были уничтожены самоходный миномет M120K Rak и колесный бронетранспортер Rosomak. Какие орудием они были поражены, не сообщается.

Портал пишет, что за время вооруженного конфликта Польша передала ВСУ 20 таких минометов и около 200 бронетранспортеров.

Ранее стало известно, что Польша \ Украине истребители F-16. Власти республики планировали только сопровождать поставки от других союзников.