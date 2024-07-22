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13:38, 22 июля 2024Бывший СССР

Российские войска уничтожили очередные образцы польской техники ВСУ

interia.pl: Российская армия уничтожила очередные образцы польской техники ВСУ

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска уничтожили очередные образцы польской военной техники, переданной Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщает портал interia.pl.

По информации источника, в разных частях Украины были уничтожены самоходный миномет M120K Rak и колесный бронетранспортер Rosomak. Какие орудием они были поражены, не сообщается.

Портал пишет, что за время вооруженного конфликта Польша передала ВСУ 20 таких минометов и около 200 бронетранспортеров.

Ранее стало известно, что Польша \ Украине истребители F-16. Власти республики планировали только сопровождать поставки от других союзников.

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      Илья Таксюр
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