Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:44, 19 июля 2024Мир

Польша не передаст Украине F-16

PAP: Польша не передаст Украине свои истребители F-16

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Власти Польши не собирались передавать Украине свои истребители F-16, а планировали только сопровождать поставки от других союзников. Об этом сообщает PAP со ссылкой на источники.

«Никакой речи о передаче истребителей F-16 Украине не идет. Они остаются в Польше и охраняют польское небо», — сообщил агентству источник из министерства национальной обороны республики.

Он также добавил, что польский кабинет министров лишь принял решение, связанное с «вопросами логистики». В частности, речь идет о помощи в транспортировке истребителей F-16 на Украину от других союзников по НАТО.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил по итогам переговоров с польским премьер-министром Дональдом Туском, что Варшава согласилась ускорить поставку американских истребителей F-16 на Украину.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Устьянцева
      Обсудить
      Последние новости

      Российская прокуратура раскрыла махинации с деталями на военных самолетах Ил-76

      Умер сыгравший Гитлера российский актер

      В Белоруссии рассказали о избиении мигрантов со стороны латвийских силовиков

      Лукашенко призвал засыпать поля непроданными удобрениями

      В Санкт-Петербурге автомобиль сбил пенсионера на пешеходном переходе и попал на видео

      В Москве арестовали заказчика несостоявшейся двойной расправы

      Фотоловушка поймала родившегося в Башкирии зубренка

      Известный гонщик прошелся по улице и возмутил фанатов образом

      В Белом доме опровергли сообщения о планах семьи Байдена по его снятию с выборов

      Преподаватель вуза не смог вспомнить выпустившегося сына президента Туркмении

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше