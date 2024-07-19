Польша не передаст Украине F-16

PAP: Польша не передаст Украине свои истребители F-16

Власти Польши не собирались передавать Украине свои истребители F-16, а планировали только сопровождать поставки от других союзников. Об этом сообщает PAP со ссылкой на источники.

«Никакой речи о передаче истребителей F-16 Украине не идет. Они остаются в Польше и охраняют польское небо», — сообщил агентству источник из министерства национальной обороны республики.

Он также добавил, что польский кабинет министров лишь принял решение, связанное с «вопросами логистики». В частности, речь идет о помощи в транспортировке истребителей F-16 на Украину от других союзников по НАТО.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил по итогам переговоров с польским премьер-министром Дональдом Туском, что Варшава согласилась ускорить поставку американских истребителей F-16 на Украину.