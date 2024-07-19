Зеленский заявил об ускорении Польшей поставок F-16

Зеленский: Польша согласилась ускорить поставку F-16 на Украину

Польша согласилась ускорить поставку американских истребителей F-16 на Украину. Об этом украинский президент Владимир Зеленский заявил по итогам переговоров с польским премьер-министром Дональдом Туском.

По его словам, положительное решение Варшавы по этому вопросу позволит Киеву быстрее получить необходимые самолеты.

Ранее в интервью «Би-би-си» Зеленский сетовал на то, что Украина до сих пор не получила обещанные западными странами F-16. Он напомнил, что союзники Киева планировали передать самолеты этим летом, однако этого так и не произошло.

До этого глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия отмечал, что количество обещанных западными партнерами истребителей вдвое больше, чем число имеющихся на Украине обученных летчиков и инженеров для обслуживания таких самолетов.