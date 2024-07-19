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03:51, 19 июля 2024Бывший СССР

Зеленский пожаловался на отсутствие обещанных Западом истребителей

Зеленский: Запад до сих пор не передал обещанные Киеву истребители F-16

Фото: Ritzau Scanpix / Mads Claus Rasmussen / Reuters

Украина до сих пор не получила обещанные западными странами истребители F-16. Об этом сообщил президент республики Владимир Зеленский в интервью BBC.

Он напомнил, что союзники планировали передать самолеты Киеву этим летом, однако этого пока не произошло. «Прошло 18 месяцев, а истребители до нас так и не дошли», — отметил украинский лидер.

Он подчеркнул, что эти истребители необходимы украинской армии для улучшения ситуации в воздухе. По словам Зеленского, они помогут «разблокировать небо».

Ранее агентство Bloomberg назвало причины задержки поставок F-16 на Украину. По его данным, это связано с языковым барьером между обучающимися украинскими пилотами и их зарубежными инструкторами, а также с вопросами по запчастям.

В июле советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк заявлял, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) необходимо получить сразу 130 истребителей F-16 для изменения ситуации на фронте.

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      Марина Совина
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