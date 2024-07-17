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22:47, 17 июля 2024Бывший СССР

На Украине рассказали о недостатке летчиков для обещанных Западом истребителей

Арахамия: обещанных Украине истребителей больше, чем пилотов

Фото: Jana Rodenbusch / Reuters

Союзники пообещали Украине вдвое больше истребителей, чем в стране есть обученных летчиков и инженеров для обслуживания такой авиации, рассказал глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. Его слова приводит Liga.net.

«Сейчас количество обещанных нам бортов... у нас уже вдвое больше, чем количество обученных пилотов и инженеров, которые могут это обслуживать. То есть у нас сейчас узкое место — уже не борта, а люди», – сказал парламентарий.

Арахамия также отметил, что к недостаточно быстрой поставке самолетов нужно относиться с пониманием, так это все равно является рекордными сроками. В мирное время авиацию поставляют пять-шесть лет, а в случае с Украиной речь идет об одном годе.

Ранее Bloomberg сообщило, что задержки в обеспечении Украины истребителями F-16 были связаны с языковым барьером между обучающимися украинскими пилотами и их зарубежными инструкторами, а также с вопросами по запчастям. Кроме того, беспокойство вызывает недостаточное количество взлетно-посадочных полос.

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      Сергей Грехов
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