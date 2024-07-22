Российский чиновник пристроил знакомую на фиктивную должность и попал под следствие

Mash: мэра Баяндаевского района заподозрили в мошенничестве

В Иркутской области задержали мэра Баяндаевского района за мошенничество. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

По данным ведомства, чиновник воспользовался служебным положением и оформил знакомую в отдел строительства и ЖКХ. Она получала зарплату, но не работала. Таким образом с сентября 2022 года по февраль 2023 года женщина получила более 170 тысяч рублей.

По факту произошедшего возбуждено дело. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее стало известно, что в Челябинске суд арестовал бывшего вице-мэра города Сергея Репринцева по делу о взятке в 10 миллионов рублей.