Российскую пенсионерку заперли в поликлинике на все выходные

В Амурской области пропавшую пенсионерку нашли запертой в поликлинике

В Амурской области нашли пенсионерку, пропавшую несколько дней назад. Об этом сообщил портал Amur.Life.

76-летняя жительница села Игнатьево исчезла 20 июля. Волонтеры совместно с полицейскими и родными прочесали 15 километров обочин и все дворы. «Бабушку закрыли в поликлинике. Слава Богу, она найдена и жива, — отчитались позднее в поисково-спасательном отряде «Амур». — Она находилась в поликлинике с субботы до сегодняшнего утра. Сегодня здание открыли, а она там гуляет. Как так получилось, неизвестно. Телефона у нее с собой не было».

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге двухлетний мальчик выпал из окна детской поликлиники на Васильевском острове. Ребенка доставили из детского поликлинического отделения №1 на улице Кораблестроителей, куда его привела мать. Предположительно, детсадовец вылез в окно на лестнице между вторым и третьим этажом, когда россиянка ненадолго отвлеклась. Он рухнул на козырек, расположенный этажом ниже.