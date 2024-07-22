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01:37, 22 июля 2024Бывший СССР

На Украине объявили в розыск возможного убийцу Фарион

МВД Украины объявило в розыск возможного убийцу экс-депутата рады Фарион
Ирина Фарион

Ирина Фарион. Фото: Roman Baluk / Reuters

МВД Украины объявило в розыск мужчину, который может быть причастен к убийству бывшего депутата Верховной рады Ирины Фарион. Об этом говорится в Telegram-канале украинского ведомства.

Уточняется, что подозреваемому около 20 лет, его рост составляет 170-180 сантиментов. Согласно ориентировке, разыскиваемый худощавого телосложения. МВД Украины также опубликовало фотографию мужчины.

По данным правоохранителей, в момент преступления мужчина был в спортивных штанах темного цвета, черной кофте с длинным рукавом, поверх которой была надета красная футболка с белыми полосами и надписью. Также он был в панаме и очках.

Ранее стало известно, что напавший на Ирину Фарион неизвестный мужчина в течение нескольких недель перед нападением следил за ней.

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      Марина Совина
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