Секретная служба США признала покушение на Трампа своим провалом

Глава Секретной службы Читл: покушение на Трампа стало провалом ведомства

Покушение на экс-президента США Дональда Трампа стало самым большим провалом Секретной службы за последние годы. Об этом заявила глава структуры Кимберли Читл, передает газета The New York Times (NYT).

«Попытка покушения на Дональда Трампа 13 июля — самый большой оперативный провал Секретной службы за десятилетия», — рассказала глава ведомства по итогам слушаний в Конгрессе.

Читл также взяла на себя ответственность за произошедшее. Однако авторы материала подчеркнули, что она вызвала возмущение ряда конгрессменов от Республиканской партии, так как не смогла ответить на некоторые уточняющие вопросы. Глава службы сослалась на продолжающееся расследование и уточнение деталей.

Ранее сенатор от штата Висконсин Рон Джонсон заявил, что Секретная служба не хотела направлять снайперов на место митинга кандидата в президенты США Дональда Трампа, однако позже изменила свое решение. Он отметил, что причины подобной перемены мнения неизвестны.