Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:03, 22 июля 2024Мир

Секретная служба США признала покушение на Трампа своим провалом

Глава Секретной службы Читл: покушение на Трампа стало провалом ведомства
СюжетПокушение на Дональда Трампа

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Покушение на экс-президента США Дональда Трампа стало самым большим провалом Секретной службы за последние годы. Об этом заявила глава структуры Кимберли Читл, передает газета The New York Times (NYT).

«Попытка покушения на Дональда Трампа 13 июля — самый большой оперативный провал Секретной службы за десятилетия», — рассказала глава ведомства по итогам слушаний в Конгрессе.

Читл также взяла на себя ответственность за произошедшее. Однако авторы материала подчеркнули, что она вызвала возмущение ряда конгрессменов от Республиканской партии, так как не смогла ответить на некоторые уточняющие вопросы. Глава службы сослалась на продолжающееся расследование и уточнение деталей.

Ранее сенатор от штата Висконсин Рон Джонсон заявил, что Секретная служба не хотела направлять снайперов на место митинга кандидата в президенты США Дональда Трампа, однако позже изменила свое решение. Он отметил, что причины подобной перемены мнения неизвестны.

Что думаешь? Оцени!
      Максим Габриелян
      Обсудить
      Последние новости

      Две девушки погибли от сильнейших ожогов на хоррор-квесте в Махачкале. 18-летний аниматор «переборщил с бензином»

      В российской реке заметили полутораметрового крокодила

      На похоронах Фарион призвали русских убираться из Львова

      Путин подписал закон о социальных банковских вкладах

      В США назвали вероятного кандидата в вице-президенты

      Врач назвала способ избавиться от неприятного запаха пота

      Ивлеева погасила многомиллионный долг перед налоговой

      Следователи показали фото с места крушения вертолета Robinson в Якутии

      Исинбаевой отказали в получении статуса почетного члена МОК

      Ирина Шейк снялась в бикини на отдыхе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше