В США заявили о нежелании Секретной службы направлять снайперов на митинг Трампа

Джонсон: Секретная служба не хотела направлять снайперов на митинг Трампа

Секретная служба не хотела направлять снайперов на место митинга кандидата в президенты США Дональда Трампа, однако позже изменила свое решение. Об этом написал сенатор от штата Висконсин Рон Джонсон в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter).

«Местные правоохранительные органы проинформировали офис сенатора Джонсона, что за несколько дней до митинга узнали от правоохранительных органов округа Батлер, что Секретная служба не намерена отправлять на митинг своих снайперов», — заявил политик.

Джонсон подчеркнул, что решение Секретной службы было изменено. Однако он подчеркнул, что причины подобной перемены мнения неизвестно.

Ранее Министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас назначил двухпартийную комиссию для проведения независимого расследования покушения на Трампа. В состав комиссии войдут бывшие высокопоставленные чиновники Министерства внутренней безопасности, которые работали при нескольких администрациях, а также сотрудники правоохранительных органов.