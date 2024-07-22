Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:26, 22 июля 2024Мир

В США заявили о нежелании Секретной службы направлять снайперов на митинг Трампа

Джонсон: Секретная служба не хотела направлять снайперов на митинг Трампа

Фото: Tom Brenner / Reuters

Секретная служба не хотела направлять снайперов на место митинга кандидата в президенты США Дональда Трампа, однако позже изменила свое решение. Об этом написал сенатор от штата Висконсин Рон Джонсон в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter).

«Местные правоохранительные органы проинформировали офис сенатора Джонсона, что за несколько дней до митинга узнали от правоохранительных органов округа Батлер, что Секретная служба не намерена отправлять на митинг своих снайперов», — заявил политик.

Джонсон подчеркнул, что решение Секретной службы было изменено. Однако он подчеркнул, что причины подобной перемены мнения неизвестно.

Ранее Министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас назначил двухпартийную комиссию для проведения независимого расследования покушения на Трампа. В состав комиссии войдут бывшие высокопоставленные чиновники Министерства внутренней безопасности, которые работали при нескольких администрациях, а также сотрудники правоохранительных органов.

Что думаешь? Оцени!
      Максим Габриелян
      Обсудить
      Последние новости

      Россия уничтожила пункт дислокации ВСУ в Харьковской области. Дроны навели на цель трехтонную бомбу

      Литва закупит дроны для слежки за границей с Россией и Белоруссией

      Российский бизнес пожаловался на законопроект об утечках

      Названы эффективные стратегии сохранения продуктивности в жару

      У участвующего в СВО потомка русского императора оказалось ультраправое прошлое

      Южная Корея обозначила планы в космонавтике

      В Европе заявили о желании Запада расчленить Россию из-за страха

      России предсказали опережение плана по сокращению импорта

      В США заявили о нежелании Секретной службы направлять снайперов на митинг Трампа

      Стал известен знаменосец сборной США на открытии Олимпиады-2024 в Париже

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше