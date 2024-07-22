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08:26, 22 июля 2024Мир

В США назначили комиссию по расследованию покушения на Трампа

CNN: Майоркас назначил комиссию для проведения расследования покушения на Трампа
СюжетПокушение на Дональда Трампа
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Mike Segar/Reuters

Министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас назначил двухпартийную комиссию для проведения независимого расследования покушения на бывшего американского лидера и кандидата в президенты США Дональда Трампа. Об этом сообщает CNN.

В состав комиссии войдут бывшие высокопоставленные чиновники Министерства внутренней безопасности, которые работали при нескольких администрациях, а также сотрудники правоохранительных органов. Среди них будут бывший министр внутренней безопасности Джанет Наполитано и бывший федеральный судья и заместитель генерального прокурора во время президентства Джорджа Буша-младшего Марк Филип.

Отмечается, что это решение было принято под давлением Белого дома и Конгресса США.

Глава Секретной службы Кимберли Читл выразила готовность сотрудничать с независимой комиссией для проверки действий агентства, связанных с инцидентом.

13 июля на Дональда Трампа было совершено покушение во время его выступления на предвыборном митинге в Пенсильвании. Бывший американский лидер прервал речь и схватился за ухо, после чего лег на пол. Его прикрыли агенты Секретной службы, а затем экстренно эвакуировали с места событий.

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      Лина Пивоварова
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