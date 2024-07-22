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19:48, 22 июля 2024Экономика

Семейную ипотеку захотели давать матерям-одиночкам

В Госдуме попросили распространить семейную ипотеку на все семьи

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В Госдуме предложили распространить льготную программу семейной ипотеки на все семьи, включая родителей-одиночек вне зависимости от количества и возраста детей. Об этом сообщил Telegram-канал «Кровавая барыня» со ссылкой на заявление Главы думского комитета по защите семьи Нины Останиной.

По словам парламентария, расширить программу семейной ипотеки ее просят матери-одиночки с одним или несколькими детьми. Депутат обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой предоставлять программы «семейной ипотеки» безотносительно достижения детьми возраста 6 лет, их количества и семейного статуса родителя.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявил о возможном пересмотре условий семейной ипотеки. «Сейчас мы смотрим, как будет складываться динамика, потому что ставка высокая, мы очень большие деньги доплачиваем из бюджета, это сотни миллиардов рублей ежегодно», — подчеркнул вице-премьер.

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