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11:39, 20 июля 2024Экономика

Хуснуллин заявил о возможном пересмотре условий семейной ипотеки

Вице-премьер Хуснуллин заявил о возможном пересмотре условий семейной ипотеки
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил о возможном пересмотре условий семейной ипотеки. Об этом по итогам рабочей поездки в столицу Башкирии он рассказал ТАСС.

«Сейчас мы смотрим, как будет складываться динамика, потому что ставка высокая, мы очень большие деньги доплачиваем из бюджета, это сотни миллиардов рублей ежегодно», — подчеркнул вице-премьер.

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При этом он уточнил, что в течение предстоящих трех месяцев будет отслеживаться динамика. «Если понадобятся какие-нибудь меры, будем выносить на уровень правительства», — уточнил он. Кроме того, Хуснуллин добавил, что программой воспользовались более 1,1 миллиона семей.

Ранее в июле россияне бросились за льготной ипотекой накануне ее отмены. По сравнению с маем рост составил 36,6 процента. Общая сумма соответствующих займов — 578 миллиардов рублей. В мае этот показатель достигал 423 миллиардов.

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      Екатерина Ештокина
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