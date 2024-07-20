Вице-премьер Хуснуллин заявил о возможном пересмотре условий семейной ипотеки

Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил о возможном пересмотре условий семейной ипотеки. Об этом по итогам рабочей поездки в столицу Башкирии он рассказал ТАСС.

«Сейчас мы смотрим, как будет складываться динамика, потому что ставка высокая, мы очень большие деньги доплачиваем из бюджета, это сотни миллиардов рублей ежегодно», — подчеркнул вице-премьер.

При этом он уточнил, что в течение предстоящих трех месяцев будет отслеживаться динамика. «Если понадобятся какие-нибудь меры, будем выносить на уровень правительства», — уточнил он. Кроме того, Хуснуллин добавил, что программой воспользовались более 1,1 миллиона семей.

Ранее в июле россияне бросились за льготной ипотекой накануне ее отмены. По сравнению с маем рост составил 36,6 процента. Общая сумма соответствующих займов — 578 миллиардов рублей. В мае этот показатель достигал 423 миллиардов.