Россияне бросились за льготной ипотекой накануне ее отмены

Банк России: в июне выдача льготной ипотеки выросла на 36,6 процента

В июне 2024 года, накануне отмены программы массовой льготной ипотеки, в России резко вырос объем кредитов, выданных на приобретение недвижимости. О том, как россияне бросились скупать жилье, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Центрального банка РФ.

По сравнению с маем рост составил 36,6 процента. Общая сумма соответствующих займов — 578 миллиардов рублей. В мае этот показатель достигал 423 миллиардов.

Программа массовой льготной ипотеки прекратила действовать в России с 1 июля 2024 года. Эта антикризисная мера, запущенная весной 2020 года, предполагала выдачу жилищных ссуд на приобретение жилья в новостройках под восемь процентов годовых.

Сейчас средние ставки по ипотеке выросли до 19 процентов. Экономист Николай Кульбака заявил, что для погашения такого займа жителям России придется трудиться круглые сутки. Доход гражданина, получившего кредит, должен быть не меньше 200 тысяч рублей.

Экономист Михаил Беляев и вовсе назвал нынешние ставки по ипотеке «конскими». По его словам, чтобы брать заем на таких условиях, надо быть или ненормальным, или находиться в каких-то специфических условиях.

В начале июня 2024 года вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что при ставке в 18-19 процентов годовых «ипотеку никто не выдержит».