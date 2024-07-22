Сестра Кейт Мосс обнажила ягодицы на публике

Младшая сестра британской модели Кейт Мосс Лотти появилась на публике в откровенном наряде. Снимки папарацци опубликованы на Daily Mail.

26-летняя манекенщица прогулялась по Лондону в бежевом кроп-топе и коротких джинсовых шортах, которые обнажали ее ягодицы. В руках знаменитость держала кожаную куртку и белую сумку, а из аксессуаров на ней были солнцезащитные очки люксового бренда Dior и несколько колец. В качестве обуви Мосс подобрала ковбойские сапоги.

В апреле сестра Кейт Мосс вышла в свет в прозрачной юбке. Манекенщица посетила вечеринку модного ретейлера PrettyLittleThing. Для мероприятия знаменитость выбрала укороченный топ с объемными рукавами и прозрачную длинную юбку, сквозь которую были видны белые трусы с высокой посадкой.