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01:00, 22 июля 2024Ценности

Сестра Кейт Мосс обнажила ягодицы на публике

Лотти Мосс

Лотти Мосс. Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Младшая сестра британской модели Кейт Мосс Лотти появилась на публике в откровенном наряде. Снимки папарацци опубликованы на Daily Mail.

26-летняя манекенщица прогулялась по Лондону в бежевом кроп-топе и коротких джинсовых шортах, которые обнажали ее ягодицы. В руках знаменитость держала кожаную куртку и белую сумку, а из аксессуаров на ней были солнцезащитные очки люксового бренда Dior и несколько колец. В качестве обуви Мосс подобрала ковбойские сапоги.

В апреле сестра Кейт Мосс вышла в свет в прозрачной юбке. Манекенщица посетила вечеринку модного ретейлера PrettyLittleThing. Для мероприятия знаменитость выбрала укороченный топ с объемными рукавами и прозрачную длинную юбку, сквозь которую были видны белые трусы с высокой посадкой.

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      Карина Черных
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