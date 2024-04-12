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09:43, 12 апреля 2024Ценности

Сестра Кейт Мосс появилась на публике в прозрачной юбке

Модель Лотти Мосс появилась в прозрачной юбке на вечеринке PrettyLittleThing

Фото: Vianney Le Caer / Invision / AP

Лотти Мосс, младшая сестра британской модели Кейт Мосс, появилась на публике в откровенном виде и привлекла внимание фотографов. Соответствующие снимки приводит издание Daily Mail.

26-летняя манекенщица посетила вечеринку модного ретейлера PrettyLittleThing. Для мероприятия знаменитость выбрала укороченный топ с объемными рукавами и прозрачную длинную юбку, сквозь которую были видны белые трусы с высокой посадкой. Также девушка надела остроносые туфли в тон наряду и взяла с собой небольшую черную сумку.

Фото: Ricky Vigil M / Justin E Palmer / GC Images / Getty Images

Визажисты сделали ей макияж в нюдовых тонах. Стилисты, в свою очередь, распустили волосы, а также дополнили ее образ браслетами и ожерельем.

Ранее сообщалось, что Лотти Мосс также вышла в свет в откровенном виде. Тогда модель была замечена у коктейльного бара в Лондоне. Фотографы запечатлели ее в черном бюстгальтере с металлическим кольцом посередине, брюках с откровенными вырезами на бедрах и кожаном пальто с мехом.

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      Мария Винар
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