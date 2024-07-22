Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:18, 22 июля 2024Силовые структуры

Следователи показали фото с места крушения вертолета Robinson в Якутии

СК показал фото с места крушения вертолета Robinson в Якутии

Фото: Восточное межрегиональное СУТ СК России

Последствия крушения частного вертолета Robinson R44II в Якутии попали на фото. Снимки «Ленте.ру» предоставили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета (СК) России.

На кадрах видно судно в разрушенном состоянии и его обломки, разбросанные на камнях. По факту произошедшего расследуется уголовное дело по части 3 статьи 263 («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц») УК РФ. Сообщается, что пилот и трое пассажиров не выжили.

О пропаже вертолета Robinson R44II стало известно в ночь на 19 июля. Около полуночи на воздушном судне сработал аварийный радиомаяк. Отправиться сразу на поиски исчезнувшего вертолета спасатели не смогли из-за неблагоприятных метеоусловий.

Что думаешь? Оцени!
      Илона Палей
      Обсудить
      Последние новости

      Две девушки погибли от сильнейших ожогов на хоррор-квесте в Махачкале. 18-летний аниматор «переборщил с бензином»

      В российской реке заметили полутораметрового крокодила

      На похоронах Фарион призвали русских убираться из Львова

      Путин подписал закон о социальных банковских вкладах

      В США назвали вероятного кандидата в вице-президенты

      Врач назвала способ избавиться от неприятного запаха пота

      Ивлеева погасила многомиллионный долг перед налоговой

      Следователи показали фото с места крушения вертолета Robinson в Якутии

      Исинбаевой отказали в получении статуса почетного члена МОК

      Ирина Шейк снялась в бикини на отдыхе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше