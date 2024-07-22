Следователи показали фото с места крушения вертолета Robinson в Якутии

СК показал фото с места крушения вертолета Robinson в Якутии

Последствия крушения частного вертолета Robinson R44II в Якутии попали на фото. Снимки «Ленте.ру» предоставили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета (СК) России.

На кадрах видно судно в разрушенном состоянии и его обломки, разбросанные на камнях. По факту произошедшего расследуется уголовное дело по части 3 статьи 263 («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц») УК РФ. Сообщается, что пилот и трое пассажиров не выжили.

О пропаже вертолета Robinson R44II стало известно в ночь на 19 июля. Около полуночи на воздушном судне сработал аварийный радиомаяк. Отправиться сразу на поиски исчезнувшего вертолета спасатели не смогли из-за неблагоприятных метеоусловий.