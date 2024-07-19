Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:54, 19 июля 2024Россия

В Якутии пропал вертолет с пассажирами

Прокуратура: в Якутии пропал вертолет Robinson с тремя пассажирами и пилотом

В Якутии пропал вертолет Robinson, на борту которого находились три пассажира и пилот. О происшествии сообщает ТАСС со ссылкой на Восточно-Сибирскую транспортную прокуратуру.

Уточняется, что в пятницу, 19 июля, около полуночи по местному времени на воздушном судне сработал аварийный радиомаяк. В ведомстве рассказали, что сейчас местонахождение вертолета неизвестно, будут проводиться поисково-спасательные работы.

Там добавили, что было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Главный связист ВС РФ частично признал получение взяток. Шамарин получил миллионы рублей на схемах с полевыми телефонами

      Россияне пожаловались на рост расходов летом

      Мужчина пожаловался на не желающую бросить мужа любовницу и получил жесткий совет

      В Чили произошло землетрясение магнитудой 7,3

      В Якутии пропал вертолет с пассажирами

      Спикером парламента Франции переизбрана представительница блока Макрона

      Диетолог предупредила об опасности шпината для некоторых людей

      Военный рассказал об освобождении Урожайного в ДНР всего за несколько часов

      В Словакии напали на не поддержавшего антироссийскую резолюцию депутата

      Медики стали «оживлять» людей для трансплантации органов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше