В Якутии пропал вертолет с пассажирами

Прокуратура: в Якутии пропал вертолет Robinson с тремя пассажирами и пилотом

В Якутии пропал вертолет Robinson, на борту которого находились три пассажира и пилот. О происшествии сообщает ТАСС со ссылкой на Восточно-Сибирскую транспортную прокуратуру.

Уточняется, что в пятницу, 19 июля, около полуночи по местному времени на воздушном судне сработал аварийный радиомаяк. В ведомстве рассказали, что сейчас местонахождение вертолета неизвестно, будут проводиться поисково-спасательные работы.

Там добавили, что было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.