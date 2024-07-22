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12:51, 22 июля 2024Путешествия

Сломавшего ногу во время похода в России туриста снимали с горы 10 часов

Турист сломал ногу во время восхождения на гору Пидан в Приморском крае

Кадр: МЧС Приморского края

Туриста, получившего серьезную травму во время похода в Приморском крае, снимали с горы Пидан 10 часов. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС России по Приморскому краю.

По данным ведомства, четверо путешественников поднялись на вершину горы и решили переночевать там. На следующий день после восхождения один из них при спуске сломал ногу в районе голеностопа.

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Сотрудникам МЧС потребовалось примерно три часа, чтобы добраться до пострадавшего. Эвакуация, в которой принимали участие 10 спасателей, осложнялась непростым рельефом местности и темнотой.

Мужчину эвакуировали в ночь на понедельник, 22 июля. Туриста доставили в деревню Луньяновка, а позже передали медикам.

Ранее российский пенсионер-альпинист впервые пошел в поход с внуком на гору Тхач в Адыгее и сломал ногу. Эвакуация пострадавшего попала на видео.

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      Фариза Бацазова
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