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16:58, 22 июля 2024Силовые структуры

Сооснователя Рунета Солдатова приговорили к двум годам за злоупотребление полномочиями

В Москве суд дал два года колонии сооснователю Рунета Солдатову

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Савеловский районный суд Москвы приговорил одного из создателей Рунета Алексея Солдатова к двум годам колонии общего режима. Об этом сообщает РБК.

Солдатова признали виновным по статье 201 («Злоупотребление полномочиями») УК РФ. Также приговор был вынесен его бизнес-партнерам — Евгению Антипову и Андрею Шкиттину.

Изначально троих фигурантов уголовного дела обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, они обманом похитили права на IP-адреса, которые принадлежали АНО «Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей» (РосНИИРОС). Однако позже статья была переквалифицирована.

Ранее фигурант дела бывшего замминистра обороны России Тимура Иванова Сергей Бородин попросил смягчить ему меру пресечения.

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      Илона Палей
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