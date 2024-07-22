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09:04, 22 июля 2024Наука и техника

Обнаружена редкая черная дыра в центре Млечного Пути

The Astrophysical Journal: обнаружена редкая черная дыра в центре Млечного Пути

Фото: Pavel Rebrov / Reuters

Международная группа ученых обнаружила признаки черной дыры средней массы в скоплении звезд около сверхмассивной черной дыры SgrA* в центре Млечного Пути. Об этом сообщается в статье, опубликованной в The Astrophysical Journal.

Черные дыры средней массы крайне редки, и во всей Вселенной обнаружено около десяти таких объектов. Ученые полагают, что они образовались вскоре после Большого взрыва и служат прародителями сверхмассивных черных дыр. Предполагается, что такой объект находится в шаровом скоплении Омега Центавра, которое является остатком карликовой галактики, поглощенной Млечным Путем.

Исследователи заметили, что звезды в другом звездном скоплении — IRS 13 — движутся упорядоченно, что может объясняться наличием массивного объекта, поддерживающего плотность и компактность всей группы звезд. Скопление IRS 13 расположено всего в 0,1 светового года от центра Млечного пути, где находится сверхмассивная черная дыра.

Многоволновые наблюдения с помощью телескопа VLT, телескопов ALMA и Chandra показывают, что причиной компактной формы IRS 13 может быть черная дыра средней массы в центре скопления. Это подтверждается наблюдением рентгеновских лучей и ионизированного газа, вращающегося вокруг предполагаемой черной дыры со скоростью несколько сотен километров в секунду.

Еще одним признаком черной дыры является необычно высокая плотность звездного скопления, превышающая плотность любого другого известного скопления в Млечном Пути. Авторы также отмечают, что IRS 13 играет важную роль в росте центральной черной дыры SgrA*.

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      Александр Еникеев
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