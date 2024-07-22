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08:52, 22 июля 2024Мир

Стало известно о разногласиях в ЕС по поводу бойкота Орбана

Zeit: в ЕС возникли разногласия по поводу бойкота премьера Венгрии Орбана

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

В странах Европейского союза (ЕС) возникли разногласия по поводу бойкота премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Об этом пишет Zeit.

Отмечается, что встреча глав МИД Евросоюза в Брюсселе «омрачена» внутренними разногласиями в ЕС по поводу того, как реагировать на «мирную миссию» премьера Венгрии. В рамках своей инициативы политик встретился с президентом России Владимиром Путиным, председателем КНР Си Цзиньпином и бывшим президентом США Дональдом Трампом.

В связи с этим часть государств-членов ЕС хотят «отменить или, по крайней мере, отложить» неофициальную встречу министров иностранных дел в Будапеште, которая запланирована на конец августа. Другие страны, в число которых входит Германия, выступили против такого варианта развития событий. «Они предпочли бы еще раз обсудить на месте, почему считают переговоры Орбана с Путиным, Си Цзиньпином и Трампом неправильными», — говорится в материале.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия призвала своих комиссаров пропускать встречи, организованные под председательством Венгрии в Совете Евросоюза. Таким образом ведомство захотело указать Виктору Орбану на неприемлемость «легкомысленного использования председательства».

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      Лина Пивоварова
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