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10:18, 22 июля 2024Бывший СССР

Стало известно о серии ракетных ударов ВС России в Харьковской области

«Иди и смотри»: ВС России нанесли серию ракетных ударов в Харьковской области

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

В ночь на понедельник, 22 июля, Вооруженные силы (ВС) России нанесли серию ракетных ударов в Харьковской области. Об этом стало известно из сообщения Telegram-канала «Иди и смотри».

«Нанесены удары по местам расположения украинских войск в Дергачах», — приводятся в публикации слова источника проекта в российских силовых структурах.

Отмечается, что российские войска также поразили объекты Вооруженных сил Украины в Чугуевском районе региона.

Ранее на Украине признали продвижение ВС России на торецком направлении. По информации украинского аналитического проекта DeepState, российские войска продолжили наступать в Нью-Йорке и Зализном.

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      Глеб Палехов
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