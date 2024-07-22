Стало известно о серии ракетных ударов ВС России в Харьковской области

«Иди и смотри»: ВС России нанесли серию ракетных ударов в Харьковской области

В ночь на понедельник, 22 июля, Вооруженные силы (ВС) России нанесли серию ракетных ударов в Харьковской области. Об этом стало известно из сообщения Telegram-канала «Иди и смотри».

«Нанесены удары по местам расположения украинских войск в Дергачах», — приводятся в публикации слова источника проекта в российских силовых структурах.

Отмечается, что российские войска также поразили объекты Вооруженных сил Украины в Чугуевском районе региона.

Ранее на Украине признали продвижение ВС России на торецком направлении. По информации украинского аналитического проекта DeepState, российские войска продолжили наступать в Нью-Йорке и Зализном.