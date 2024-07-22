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15:17, 22 июля 2024Ценности

Стилистка назвала россиянкам подходящую женщинам любого возраста одежду

Стилист Елена Панова: джинсы и белая футболка подходят женщинам любого возраста

Фото: PxHere

Дизайнер одежды, стилистка, основатель бренда Tempeless Елена Панова назвала россиянкам подходящую женщинам любого возраста одежду. Ее комментарий публикует «Леди Mail.ru».

В первую очередь эксперт посоветовала приобрести джинсы, назвав их универсальным предметом гардероба. При этом молодым женщинам можно выбирать любые фасоны данных изделий, в то время как покупательницам от 50 лет следует обратить внимание на модели прямого кроя или с завышенной талией.

Также в список вошли жакеты, брюки, белые рубашки и футболки. При этом женщинам старшего возраста специалистка порекомендовала носить более классические варианты указанных вещей.

Ранее в июле стилистка Тамара Кириллова назвала россиянкам портящие внешность платья.

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      Алина Гостева
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