Стилистка назвала россиянкам подходящую женщинам любого возраста одежду

Стилист Елена Панова: джинсы и белая футболка подходят женщинам любого возраста

Дизайнер одежды, стилистка, основатель бренда Tempeless Елена Панова назвала россиянкам подходящую женщинам любого возраста одежду. Ее комментарий публикует «Леди Mail.ru».

В первую очередь эксперт посоветовала приобрести джинсы, назвав их универсальным предметом гардероба. При этом молодым женщинам можно выбирать любые фасоны данных изделий, в то время как покупательницам от 50 лет следует обратить внимание на модели прямого кроя или с завышенной талией.

Также в список вошли жакеты, брюки, белые рубашки и футболки. При этом женщинам старшего возраста специалистка порекомендовала носить более классические варианты указанных вещей.

Ранее в июле стилистка Тамара Кириллова назвала россиянкам портящие внешность платья.