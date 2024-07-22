Стрелявшего при задержании в российских полицейских мужчину ликвидировали

В Ростове-на-Дону ликвидировали жителя, стрелявшего в полицейских при задержании

В Ростове-на-Дону полицейские ликвидировали при задержании жителя, подозреваемого в серии тяжких имущественных преступлений. Об этом сообщает ТАСС.

По данным источника, двое неоднократно судимых мужчин 50 и 54 лет оказали правоохранителям вооруженное сопротивление, устроив перестрелку на одной из улиц города. В результате последний получил ранения, несовместимые с жизнью. Его подельнику удалось скрыться. Устанавливается его местонахождение.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге арестовали мужчину, ударившего топором инспектора ДПС.