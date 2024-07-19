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19:11, 19 июля 2024Силовые структуры

Пьяный россиянин напал с топором на инспектора ДПС

В Петербурге арестовали мужчину, ударившего топором инспектора ДПС

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Кировский районный суд Санкт-Петербурга арестовал Андрея Курникова, напавшего с топором на инспектора ДПС. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

По данным ведомства, 18 июля пьяный мужчина на Ford Focus хотел избежать задержания за совершение административного правонарушения. Он ударил рукой и топором по голове сотрудника взвода №2 ОР ДПС ГИБДД УМВД России по Кировскому району. Инспектор и его напарник смогли остановить Курникова, применив специальные средства.

Россиянин обвиняется по статье 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») УК РФ. Он отказался давать какие-либо показания.

Ранее стало известно, что в Омской области наркодилер-рецидивист открыл стрельбу по трем полицейским, пытавшимся его задержать.

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      Екатерина Кашурникова
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