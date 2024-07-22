Сунак в обращении к Байдену не упомянул Украину

Сунак перечислил достижения совместной с Байденом работы, не упомянув Украину

Бывший британский премьер-министр Риши Сунак рассказал о достижениях в совместной работе с президентом США Джо Байденом, не упомянув Украину. Его заявление опубликовано в соцсети X.

Экс-премьер, комментируя результаты сотрудничества Лондона и Вашингтона, отметил усилия двух стран по поддержке Израиля и защите своих граждан от хуситов. Он также назвал одним из значительных достижений создание альянса AUKUS.

Сунак обратился к Байдену, пожелав ему «всего наилучшего».

В мае Пентагон подсчитал объем помощи Украине от США при президенте Джо Байдене. Он превысил 51,3 миллиарда долларов.