Сырский рассказал о дефиците ракет в ВСУ

Главнокомандующий ВСУ Сырский: армия испытывает дефицит ракет малой дальности

Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают дефицит зенитных ракет малой дальности. Об этом в Telegram рассказал главнокомандующий украинской армией Александр Сырский.

«[ВСУ требуется] овладение новыми способами уничтожения разведывательных БПЛА (беспилотных летальных аппаратов — прим. «Ленты.ру») противника в условиях тотального дефицита зенитных ракет малой дальности», — заявил военный.

Он добавил, что интенсивные боевые действия развернулись по всему фронту, а российские войска активно наступают на покровском направлении.

Ранее на Украине признали продвижение ВС России на торецком направлении. По информации украинского аналитического проекта DeepState, российские войска продолжили наступать в Нью-Йорке и Зализном.