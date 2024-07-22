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11:12, 22 июля 2024Бывший СССР

Сырский рассказал о дефиците ракет в ВСУ

Главнокомандующий ВСУ Сырский: армия испытывает дефицит ракет малой дальности
Александр Сырский

Александр Сырский. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают дефицит зенитных ракет малой дальности. Об этом в Telegram рассказал главнокомандующий украинской армией Александр Сырский.

«[ВСУ требуется] овладение новыми способами уничтожения разведывательных БПЛА (беспилотных летальных аппаратов — прим. «Ленты.ру») противника в условиях тотального дефицита зенитных ракет малой дальности», — заявил военный.

Он добавил, что интенсивные боевые действия развернулись по всему фронту, а российские войска активно наступают на покровском направлении.

Ранее на Украине признали продвижение ВС России на торецком направлении. По информации украинского аналитического проекта DeepState, российские войска продолжили наступать в Нью-Йорке и Зализном.

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      Глеб Палехов
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