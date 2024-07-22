Три россиянина получили до 12 лет колонии за незаконный сбыт наркотиков

Под Челябинском трое мужчин получили до 12 лет за незаконный сбыт наркотиков

В Челябинской области суды назначили троим мужчинам до 12 лет лишения свободы за незаконный сбыт наркотиков в крупном размере. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.

На скамье подсудимых оказались двое жителей Самарской области 28 и 30 лет и житель Свердловской области. Они признаны виновными по статьям о покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере и о незаконном производстве, приобретении и хранении наркотических средств. Самарцы получили по семь лет лишения свободы, один из них также приговорен к штрафу в размере 70 тысяч рублей, другому применена отсрочка исполнения приговора до достижения ребенком 14-летнего возраста. Свердловчанин получил 12 лет лишения свободы. Все фигуранты будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

Судом установлено, что двое жителей Самары являлись наркодилерами и входили в состав организованной преступной группы, участники которой специализировались на производстве и незаконном сбыте наркотиков бесконтактным способом в регионах России. Их задержали в июле 2023 года. Тогда оперативники обнаружили и изъяли у них около семи килограммов мефедрона.



По данным следствия, в октябре 2023 года оперативники задержали жителя Свердловской области, который был причастен к незаконному производству наркотиков.

Как установил суд, мужчина оборудовал лабораторию по производству наркотиков в заброшенном здании, расположенном у поселка Бектыш. Там он изготовил мефедрон общей массой более 10,3 килограмма для продажи.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области трем российским наркодилерам дали от 8 до 18 лет колонии общего режима за реализацию наркотических средств.