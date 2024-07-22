Тупорылая акула набросилась на мужчину на глазах у его детей

WSVN: в США тупорылая акула набросилась на мужчину на глазах у его детей

В США мужчина пережил нападение крупной акулы и рассказал о случившемся. Об этом сообщает WSVN.

Инцидент произошел во Флориде в понедельник, 15 июля. Хосе Абреу отправился с семьей и друзьями отдохнуть у побережья острова Ки-Уэст. Мужчина с приятелями собирались заняться охотой с подводными ружьями. Абреу первым прыгнул в воду яхты, и почти сразу же увидел приближавшуюся к нему крупную тупорылую акулу. «Она была слишком быстрая, слишком быстрая. Я решил, что мне конец», — вспоминает мужчина.

Акула вцепилась Абреу в грудь, это сразу же заметил его друг. Мужчина прыгнул в воду и сунул в пасть хищной рыбе копье. Потом он несколько раз ударил акулу гарпуном, после чего она отстала от Абреу и уплыла. По словам пострадавшего, нападение продолжалось 13 секунд, однако за это время агрессивная рыба успела укусить его в грудь, за руку и за ногу. Причем все это происходило на глазах у его детей.

Абреу сразу же доставили в больницу. Сейчас его жизни ничего не угрожает. Мужчина сказал, что остался жив только благодаря своевременной реакции друга. Он также призвал любителей подводной охоты никогда не заниматься ею в одиночку.

Ранее житель Австралии рассказал, как потерял руку и ногу во время нападения акулы. Хищная рыба набросилась на него в порту Сиднея в 2009 году.