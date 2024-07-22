Туристка потеряла сознание из-за сильной жары, ушла под воду в море и не выжила

CNN Greece: в Греции туристка потеряла сознание из-за сильной жары и не выжила

Британскую туристку нашли без признаков жизни на пляже греческого острова Скиатос. Подробности сообщает портал CNN Greece.

66-летняя женщина отдыхала на побережье в городе Ахладиес днем 19 июля. Во время купания в море она потеряла сознание из-за сильной жары и ушла под воду.

Местный спасатель нашел отдыхающую, вытащил ее на берег и попытался реанимировать. Ее доставили в больницу на скорой, но медики также не смогли привести женщину в чувство — она не выжила.

В Италии 21-летний турист пропал без вести из больницы. Он четыре дня блуждал по окрестностям и был найден голодным и измученным.