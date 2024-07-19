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14:02, 19 июля 2024Путешествия

Турист пропал из больницы в Италии и был найден через четыре дня голодным и измученным

Daily Mail: британский турист пропал без вести в Салерно и блуждал четыре дня

Фото: MikeDotta / Shutterstock / Fotodom

В Италии британский турист пропал из больницы и четыре дня блуждал без телефона и документов. Об этом пишет издание Daily Mail.

21-летний Кей Хиксор отдыхал с семьей и друзьями недалеко от города Салерно. 13 июля ему стало плохо, и его госпитализировали. После осмотра медиками иностранец ушел из клиники и пропал без вести. При себе у Хиксора были только смарт-часы Apple Watch, которые зафиксировали его последнее местоположение на побережье Салерно.

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Семья путешественника сразу подала заявление о пропаже человека и опубликовала посты с просьбой о помощи в местных сообществах в соцсетях. Полиции удалось найти молодого человека голодным и измученным через четыре дня. Причины его пропажи не уточняются.

На Тенерифе 19-летний британец заблудился в отдаленной части острова с разряженным телефоном. Его нашли бездыханным только месяц спустя.

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      Мария Борисова
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