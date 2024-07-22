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06:39, 22 июля 2024Силовые структуры

Участника СВО осудили за расчленение сожительницы

В Астрахани бойца СВО приговорили к 9,5 годам колонии за убийство сожительницы
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Участника специальной военной операции (СВО) осудили за убийство и расчленение сожительницы. Об этом сообщили в пресс-службе Советского суда Астрахани.

Военнослужащего приговорили к девяти с половиной годам колонии. При назначении наказания суд учел смягчающие обстоятельства — участие в боевых действиях, раскаяние и наличие у мужчины двух детей.

По данным СМИ, речь идет о некоем Иване Полунине, который прежде уже имел проблемы с законом. Утверждается, что в 2018 году он находился в розыске по делу о незаконном сбыте наркотиков, а с 2003 по 2010 год отбывал наказание по обвинению в разбое.

Ранее в Кирове задержали бывшего участника СВО, изнасиловавшего девушку в автомобиле. После этого он поджег транспортное средство.

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      Марина Совина
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