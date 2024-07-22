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09:40, 22 июля 2024Бывший СССР

Удар российских военных по расположению ВСУ попал на видео

Опубликованы кадры удара российских военных по расположению расчета БПЛА ВСУ
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Российские военные поразили расположение расчета БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО). Кадры удара опубликованы в Telegram-канале «Архангел спецназа Z».

На видео попал момент взрыва в здании, которое занимали украинские военные. После этого в стороны от дома отлетели обломки, а над ним появился большой столб дыма.

Где именно находилось данное расположение ВСУ, неизвестно. Какие потери понесла украинская армия, также не уточняется.

Ранее Минобороны России опубликовало видео удара авиабомбы ФАБ-3000 по позициям ВСУ. По информации ведомства, пораженный пункт дислокации украинских военных находился в зоне ответственности северной группировки российских военных.

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      Екатерина Грищенко
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