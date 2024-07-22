Удар российских военных по расположению ВСУ попал на видео

Российские военные поразили расположение расчета БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО). Кадры удара опубликованы в Telegram-канале «Архангел спецназа Z».
На видео попал момент взрыва в здании, которое занимали украинские военные. После этого в стороны от дома отлетели обломки, а над ним появился большой столб дыма.
Где именно находилось данное расположение ВСУ, неизвестно. Какие потери понесла украинская армия, также не уточняется.
Ранее Минобороны России опубликовало видео удара авиабомбы ФАБ-3000 по позициям ВСУ. По информации ведомства, пораженный пункт дислокации украинских военных находился в зоне ответственности северной группировки российских военных.