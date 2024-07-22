Политолог Мирзаян: Зеленский устроит кризис на Украине в случае победы Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский устроит кризис в стране либо будет вынужден капитулировать, в случае если на выборах президента США победит Дональд Трамп. Об этом сообщил политолог, доцент Финансового университета при правительстве России Геворг Мирзаян изданию «Абзац».

По мнению аналитика, в случае победы Трампа на выборах Зеленский может устроить кризис на Украине, но за это его «по головке не погладят». В ином случае, считает политолог, президент Украины может «лечь под Трампа», но тогда он заранее согласится капитулировать перед Россией.

Аналитик заключил, что киевский режим сейчас выступает со значительной долей самостоятельности и ведет свою игру, которая для него осложняется и становится непредсказуемой.

Ранее Трамп заявил, что в случае победы на выборах добьется урегулирования конфликта на Украине. Также он заверил, что избежит третьей мировой войны.