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17:31, 22 июля 2024Бывший СССР

Украине предрекли кризис в случае победы Трампа на президентских выборах в США

Политолог Мирзаян: Зеленский устроит кризис на Украине в случае победы Трампа
СюжетПрезидентские выборы в США

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский устроит кризис в стране либо будет вынужден капитулировать, в случае если на выборах президента США победит Дональд Трамп. Об этом сообщил политолог, доцент Финансового университета при правительстве России Геворг Мирзаян изданию «Абзац».

По мнению аналитика, в случае победы Трампа на выборах Зеленский может устроить кризис на Украине, но за это его «по головке не погладят». В ином случае, считает политолог, президент Украины может «лечь под Трампа», но тогда он заранее согласится капитулировать перед Россией.

Аналитик заключил, что киевский режим сейчас выступает со значительной долей самостоятельности и ведет свою игру, которая для него осложняется и становится непредсказуемой.

Ранее Трамп заявил, что в случае победы на выборах добьется урегулирования конфликта на Украине. Также он заверил, что избежит третьей мировой войны.

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      Илья Таксюр
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