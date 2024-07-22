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20:58, 22 июля 2024Бывший СССР

Украинских старшеклассников заставят изучать военную технику и фортификации

Минобрнауки Украины: школьники старших классов будут изучать военную технику

Фото: Andriy Andriyenko / AP

Украинских старшеклассников заставят изучать военную технику и фортификации. Об этом сообщило министерство образования и науки Украины.

Ведомство опубликовало проект модельной учебной программы «Защита Украины» для старших классов общеобразовательных учреждений. Согласно учебному плану, 10-классников заставят изучать военную технику, основы инженерной фортификации и стрелковую подготовку. В свою очередь, 11-классники рассмотрят развитие военных технологий и особенности информационной безопасности.

«Сегодня наша задача — подготовить молодежь к вызовам стремительно меняющегося современного мира», — заявил глава украинского Минобрнауки Оксен Лисовой. Отмечается, что программа предмета будет одинаковой для всех школьников независимо от пола.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский утвердил начальную общевойсковую подготовку школьников. Одной из целей такого обучения указывается «подготовка граждан к национальному сопротивлению».

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      Юрий Леонов
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