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10:55, 18 июня 2024Бывший СССР

Зеленский утвердил подготовку школьников к защите Украины

Зеленский подписал закон о начальной общевойсковой подготовке в школах Украины

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский подписал введение начальной общевойсковой подготовки для учащихся средних и высших учебных заведений республики. Об этом сообщает ТАСС.

Пометка о возвращении утвержденного закона с подписью главы государства появилась на сайте Верховной Рады Украины. В соответствии с ним в стране будет усовершенствована система общевойсковой подготовки, изучаемой в школах и вузах на предмете «Защита Украины». Одной из целей такого обучения указывается «подготовка граждан к национальному сопротивлению».

О введении на Украине обязательной общевойсковой подготовки для школьников и студентов стало известно в конце мая. Об этом рассказал депутат Рады Ярослав Железняк. В создании программы примут участие чиновники Минобороны Украины.

Ранее сообщалось, что на Украине запретили кондиционеры в школах и других госучреждениях. Соответствующий приказ опубликовало Министерство образования и науки страны, объяснив такое решение экономией света.

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      Екатерина Грищенко
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