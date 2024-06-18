Зеленский утвердил подготовку школьников к защите Украины

Зеленский подписал закон о начальной общевойсковой подготовке в школах Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал введение начальной общевойсковой подготовки для учащихся средних и высших учебных заведений республики. Об этом сообщает ТАСС.

Пометка о возвращении утвержденного закона с подписью главы государства появилась на сайте Верховной Рады Украины. В соответствии с ним в стране будет усовершенствована система общевойсковой подготовки, изучаемой в школах и вузах на предмете «Защита Украины». Одной из целей такого обучения указывается «подготовка граждан к национальному сопротивлению».

О введении на Украине обязательной общевойсковой подготовки для школьников и студентов стало известно в конце мая. Об этом рассказал депутат Рады Ярослав Железняк. В создании программы примут участие чиновники Минобороны Украины.

Ранее сообщалось, что на Украине запретили кондиционеры в школах и других госучреждениях. Соответствующий приказ опубликовало Министерство образования и науки страны, объяснив такое решение экономией света.

