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21:22, 22 июля 2024Бывший СССР

Украинский призывник умер от полученных в ТЦК травм

Во Львовской области мужчина умер от полученных в ТЦК травм

Фото: Danish Siddiqui / Reuters

Во Львовской области мужчина умер от травм, полученных во время прохождения комиссии в территориальном центре комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов). Об этом сообщило издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале со ссылкой на источник в МВД.

Инцидент произошел 20 июля около 23:00 по местному времени. По словам сотрудников ТЦК, мужчина потерял равновесие и упал со ступенек, в результате чего получил травмы.

«Потерпевшего доставили в больницу уже без сознания, где он и умер. Врачи диагностировали сильный ушиб головного мозга с переломом костей черепа», — рассказал собеседник издания.

Подчеркивается, что по данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Хмельницком сотрудник территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) избил украинского военного. Причиной их конфликта стал громко прослушиваемый работниками ТЦК российский шансон.

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      Евгений Силаев
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