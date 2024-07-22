Уничтожение ангара ВСУ с РСЗО HIMARS в Николаевской области попало на видео

Минобороны России показало кадры ракетного удара по ангару с техникой Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Николаевской области. Соответствующий ролик опубликован в Telegram-канале оборонного ведомства.
На видео попал момент уничтожения ангара с реактивной системой залпового огня (РСЗО) HIMARS в населенном пункте Новопетровка. Удар был нанесен расчетом оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер-М» Вооруженных сил (ВС) России.
Украинская армия также понесла потери в боекомплекте и живой силе. В результате детонации начался пожар. Огонь распространился на десятки метров от ангара.
Ранее Минобороны России публиковало кадры удара ракетами «Искандер-М» по эшелонам ВСУ с военными и западной техникой. Видео было снято в районе населенного пункта Барвенково Донецкой народной республики.