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14:35, 22 июля 2024Бывший СССР

Уничтожение ангара ВСУ с РСЗО HIMARS в Николаевской области попало на видео

Минобороны России показало уничтожение ангара с РСЗО HIMARS в Новопетровке
СюжетПожары в России

Минобороны России показало кадры ракетного удара по ангару с техникой Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Николаевской области. Соответствующий ролик опубликован в Telegram-канале оборонного ведомства.

На видео попал момент уничтожения ангара с реактивной системой залпового огня (РСЗО) HIMARS в населенном пункте Новопетровка. Удар был нанесен расчетом оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер-М» Вооруженных сил (ВС) России.

Украинская армия также понесла потери в боекомплекте и живой силе. В результате детонации начался пожар. Огонь распространился на десятки метров от ангара.

Ранее Минобороны России публиковало кадры удара ракетами «Искандер-М» по эшелонам ВСУ с военными и западной техникой. Видео было снято в районе населенного пункта Барвенково Донецкой народной республики.

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      Екатерина Грищенко
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