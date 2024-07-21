Опубликовано видео удара «Искандерами» по эшелонам ВСУ с западной техникой

Минобороны опубликовало видео удара «Искандерами» по двум эшелонам ВСУ

Минобороны России опубликовало видео удара ракетами «Искандер-М» по двум воинским эшелонам Вооруженных сил Украины (ВСУ) с военными и западной техникой. Оно размещено в официальном Telegram-канале ведомства.

В источнике указано, что удар был нанесен районе населенного пункта Барвенково Донецкой народной республики. В Минобороны рассказали, что ракеты уничтожили до 240 украинских военных и более 60 единиц военной техники. В ее числе — 14 американских бронеавтомобилей MaxxPro, 10 канадских боевых бронированных машин Senator, а также 7 бронетранспортеров, 2 боевые разведывательные машины, 5 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и более 20 единиц грузовой автомобильной техники.

Ранее российские истребители МиГ-29 и МиГ-31 не допустили нарушения государственной границы над акваторией Баренцева моря парой стратегических бомбардировщиков В-52Н Военно-воздушных сил США. Во время приближения российских истребителей американские бомбардировщики развернулись у госграницы.

