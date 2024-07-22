Продажи комбайнов в России рухнули

«Ъ»: продажи российской сельхозтехники упали на 18 % из-за проблем у аграриев

В первом полугодии продажи отечественной сельхозтехники упали на 10 процентов в денежном выражении, до 107 миллиардов рублей, хотя еще в первом квартале они росли на 9,6 процента. Таким образом, результат достигнут за счет рухнувшей реализации во втором квартале. Об этом со ссылкой на Российскую ассоциацию производителей специализированной техники (Росспецмаш) пишет «Коммерсантъ».

Хуже всего дела обстоят с зерноуборочными комбайнами, закупка которых опустилась на 22 процента за шесть месяцев, до 1,9 тысячи. Меньше прочих пострадала отгрузка тракторов — минус 1 процент, до 2,1 тысячи.

Главными причинами такой динамики участники рынка и аналитики называют проблемы аграриев, которые столкнулись с падением рентабельности, и высокую ключевую ставку Центробанка. При этом, как ожидает большинство экспертов, после заседания совета директоров регулятора 26 июля денежно-кредитная политика еще больше ужесточится.

Продажи всей сельхозтехники за первые шесть месяцев сократились на 15-18 процентов. Председатель правления ассоциации дилеров сельхозтехники АСХОД Александр Алтынов подтвердил, что падение рынка ускорилось в июне.

Заместитель главы Росспецмаша Денис Максимкин объяснил, что впервые за последние годы падают все сегменты рынка. До этого комбайны восстанавливались за счет низкой базы, но теперь этот эффект исчерпан. В результате у производителей начали скапливаться остатки, а дилеры в условиях повышения стоимости кредитов не закупают технику на склад.

По его словам, доходность у сельхозпредприятий остается низкой и уровень базовой цены для расчета экспортной пошлины не позволяет надеяться на улучшение ситуации. До конца года Максимкин ожидает сокращения отгрузок, а если ставка ЦБ сохранится на высоком уровне или даже будет расти, то динамика ухудшится дополнительно.

Дмитрий Бабанский из SBS Consulting не исключил, что поддержать рынок во втором полугодии может государство, выкупив у аграриев часть продукции с премией к рынку и субсидировав обновление парка техники.

Ранее глава Росспецмаша Константин Бабкин предположил, что по итогам 2024 года суммарные объемы производства и отгрузки сельскохозяйственной техники упадут на 2,5 процента.